Ушел из жизни артист театра Леонид Васильевич Кучко
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Сегодня проходит церемония прощания с прекрасным актером и замечательным человеком.
Приносим соболезнования родным и близким.
Вечная память…
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