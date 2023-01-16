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Общество

Ушел из жизни артист театра Леонид Васильевич Кучко

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Ушел из жизни артист театра Леонид Васильевич Кучко

Сегодня проходит церемония прощания с прекрасным актером и замечательным человеком.

Приносим соболезнования родным и близким.

Вечная память…

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