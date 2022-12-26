Усадьба Деда Мороза открылась в поселке Глуша

25 декабря в поселке Глуша открылась резиденция Деда Мороза. В нынешнем году для детей и их родителей районный Центр культуры подготовил театрализованное представление «Новогодний сундук желаний». Об этом сообщает «Трыбуна працы».

Гостей праздника ждала встреча со сказочными героями — Тигрулей, Кроликом, Котом, Мухоморовной, Поганкой и другими персонажами и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Первые посетители гостеприимного дома зимнего волшебника уже смогли окунуться в сказочную атмосферу.

Как это было, — смотрите в полном репортаже «Трыбуны».