Уровни воды в реках Беларуси в августе ожидаются средними для этого времени года, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Минимальные уровни воды в августе на большинстве рек Беларуси прогнозируются близкими к средним многолетним значениям для этого времени года, а на Западной Двине, Припяти и Днепре у Могилева - близкими к низшим многолетним значениям. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев, Березине у Светлогорска, Соже у Гомеля, Припяти у Мозыря уровни воды опустятся ниже отметок, лимитирующих судоходство", - рассказали в Белгидромете.

По информации гидрологов, в июле на реках страны были отмечены колебания уровней воды. Так, на Западной Двине у Витебска и Днепре у Жлобина уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство. В течение месяца на непродолжительное время уровни воды опускались ниже опасных низких отметок на Днепре у Речицы, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода. На притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и притоке Западного Буга реке Лесная у Каменца уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму, а на Вилии у деревни Стешицы и притоке Березины реке Бобр у деревне Куты вода находилась на пойме короткий период времени.

Также в конце июля водность Вилии и Немана у Гродно превысила норму на 20-30%, в то время как на Соже водность для этого времени года была выше обычной на 40-70%. Водность Днепра, Березины и Немана на участке Столбцы - Мосты была близка к норме и несколько ниже ее, а на Западной Двине и Припяти значительно меньше нормы.

Средняя температура воды в реках Беларуси за июль составила плюс 18-23 градуса, что близко к обычной для этого времени года.

Как отмечают в Белгидромете, на данный момент на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечают на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Жлобина, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и притоке Западного Буга реке Лесная у Каменца.