Уровень воды на Березине у Бобруйска превысил опасно высокую отметку, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Березине у Бобруйска (Могилевская область) уровень воды превысил опасно высокую отметку, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий. В связи с этим Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение.