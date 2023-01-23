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Погода

Уровень воды на Березине у Бобруйска превысил опасно высокую отметку

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Уровень воды на Березине у Бобруйска превысил опасно высокую отметку

Уровень воды на Березине у Бобруйска превысил опасно высокую отметку, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Березине у Бобруйска (Могилевская область) уровень воды превысил опасно высокую отметку, при которой ранее наблюдались затопления прибрежных территорий. В связи с этим Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение.

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