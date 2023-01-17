Уровень воды на Березине приблизился к опасной высокой отметке

Уровень воды на Березине у Бобруйска приблизился к опасной высокой отметке, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По состоянию на 16 января неполный ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на всем протяжении Березины, Сожа, Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев-Жлобин и у городского поселка Лоев, на отдельных их притоках, Вилии у агрогородка Стешицы и Припяти у Наровли. На остальном протяжении указанных выше рек, а также в верховье Немана отмечаются забереги и шугоход. На озерах и водохранилищах сохраняется сплошной ледяной покров, появилась вода на льду", - рассказали в Белгидромете.

На большинстве рек Беларуси происходит рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-38 см. На большинстве рек вода находится на пойме.

"На притоке Сожа - реке Проня у деревни Летяги уровень воды на 46 см превышает опасную высокую отметку, - сообщили гидрологи. - Уровни воды приблизились к опасным высоким отметкам на Березине у Бобруйска, Припяти у деревни Черничи, Петрикова и Мозыря, здесь происходит рост уровней воды".

В некоторых районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами.

В ближайшие дни неустойчивый характер погоды обусловит таяние ледового и снежного покровов, в результате чего на большинстве рек рост уровней воды сохранится.