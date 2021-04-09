Уровень молодежной безработицы в Беларуси составляет около 6,5% – Минтруда

Уровень молодежной безработицы в Беларуси - около 6,5%, это значительно ниже, чем в странах Европы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции журналистам начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

"Уровень молодежной безработицы у нас очень невысокий по сравнению со странами Европы. По итогам 2020 года находится в рамках 6,5%. В то время как в других странах в разы это количество превышает. Большую роль играет механизм распределения", - сказал Олег Токун. Он уточнил, что в этой статистике учитывается молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.

"Из практики работы, количество безработных с дипломом о высшем образовании наименьшее. Больше всего безработных либо не имеют образования, либо с профессионально-техническим", - добавил он.

Молодым специалистам, которым место работы гарантировано по распределению, помимо места трудоустройства предоставляется отдых продолжительностью 31 календарный день, а педагогическим - больше. Но по инициативе молодого человека этот период может быть сокращен. Положены таким специалистам (в том числе получившим образование за свой счет) и компенсации в связи с переездом на работу в другую местность. Им полностью возмещается стоимость проезда (самого выпускника и членов его семьи), компенсируются расходы на перевозку имущества любым транспортом, выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути.

Молодым специалистам выплачивается и денежная помощь в размере месячной стипендии, назначенной в последнем, выпускном семестре. А молодым рабочим или служащим - из расчета тарифной ставки, тарифного оклада. Выплачивает ее наниматель в месячный срок с момента заключения трудового договора. Если молодой специалист не получал стипендии, помощь выплачивается из расчета социальной стипендии на дату выпуска.

Поддержка, прежде всего, будет эффективна в том случае, если наниматель заинтересован в специалисте, который к нему приходит. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович подчеркнул, что большой пакет соцгарантий реализуется именно нанимателем: перспективы роста, поддержка в жилищном вопросе, разнообразие содержания работы, наставничество. И действия нанимателя сильно влияют на то, закрепится специалист или нет.