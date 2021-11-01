Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси к 2035 году достигнет 90%. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.

Андрей Худык отметил, в Беларуси в год образуется около 4 млн коммунальных отходов, из них порядка 280 тыс.т - это пластиковые отходы. По его словам, Беларусь занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве по развитию сферы обращения с отходами. "У нас наилучший показатель по вовлечению в хозяйственный оборот коммунальных отходов. В текущем году мы планируем получить около 30% вовлечения в хозоборот, - сказал он. - Эти вопросы стоят на самом высоком контроле. Глава государства, правительство поставили очень серьезные задачи: к 2030 году мы планируем вовлечь в хозяйственный оборот 79% коммунальных отходов, к 2035 году - 90%. Есть конкретные мероприятия, разработанные для абсолютно всех государственных органов управления. Мы намерены эту задачу выполнить".

В этом году в общепите введен запрет на использование некоторых видов пластиковой посуды. "На сегодняшний день результаты есть. Мы снизили количество пластика в объектах общественного питания. В основном это мелкоштучный товар - около 140 млн единиц. Также мы уходим от углеводородного сырья, а, как известно, пластик - это углеводородное сырье, к тому же отчасти импортное. Мы заместим его сырьем местного происхождения, прежде всего экологически чистым и возобновляемым, что позволит наряду с экологией улучшать и нашу экономику, создавая новые рабочие места", - обратил внимание глава Минприроды.

Также Андрей Худык рассказал об итогах седьмой сессии совещания сторон Орхусской конвенции. В отношении Беларуси было принято решение, что страна должна быть лишена своих привилегий по конвенции с 1 февраля 2022 года, если не восстановит до 1 декабря 2021-го регистрацию ОО "Экодом", которое ранее было ликвидировано за нарушение белорусского законодательства. "К сожалению, сегодня вопросы охраны окружающей среды, климатической повестки дня и многие другие политизированы. Обсуждается все, что угодно, только не это. Заслушав доклады, я убедился, как много различных проблем на сегодняшний день в мире, в то же время вопрос обсуждался только по Беларуси. И сколько бы наша делегация не пыталась рассказать, на практических документах доказать, убедить - нас никто не хотел слышать, - отметил он. - Я основательно разобрался в ситуации, касающейся общественного объединения "Экодом". Организация и его члены нарушили национальное законодательство. И суд поступил так, как он должен был поступить".

Министр добавил, что Минприроды ведет консультации с госорганами и будет принимать решение о дальнейшем участии в данной конвенции.