Уроки Красного Берега. Клуб «Кіраўнік» продолжает познавать родной край

Ветераны директорского корпуса не утратили тяги к странствиям, к познанию своей страны. В этот раз путь их не был долгим – представители общественной организации побывали в Красном Береге на Жлобинщине, что в 40 километрах от Бобруйска. Знаменит агрогородок, в первую очередь, двумя достопримечательностями – мемориалом жертвам фашистского детского концлагеря и усадьбой Козелл-Поклевских. Повод для посещения нашел энергичный руководитель «Кіраўніка» Виктор Данилович Горбанев – исполнилось 15 лет со дня создания скорбного мемориала.

Бессмертный класс

В строгом молчании проходила эта экскурсия среди стилизованных белых каменных парт, между рассыпанных по пространству мемориала детских рисунков-витражей, которые в последнем желании защитить осеняет бронзовая фигура девочки с воздетыми к небу руками. Горько и горестно было слушать о детском концлагере, через который прошли 1990 малолетних узников. Дети здесь были в основном из Гомельской и Могилевской областей, в том числе с Бобруйщины, а также из оккупированных районов России и Украины.

Школьный класс до войны состоял в среднем из 40 человек, поэтому искреннюю печаль вызывает 21 пустая парта. Три ряда их символизируют три года оккупации Беларуси, а по семь парт в каждом ряду – семь тысячах разрушенных в республике школ. Вот такая символика, воплощенная в камне известным архитектором лауреатом Ленинской премии Леонидом Левиным.

По его же замыслу перед белыми партами расположилась черная доска, на которой начертано письмо Кати Сусаниной ее отцу: «…Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. Я решила, что лучше умереть в родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю… Завещаю, папа, отомстить за маму и за меня. Прощай, добрый папенька. Ухожу умирать …»

А неподалеку в имении Козелл-Поклевских во время оккупации действовал госпиталь для солдат и офицеров вермахта, которым переливали кровь белорусских детей. После изгнания и разгрома фашистов в усадебных постройках размещался совхоз-техникум, а сегодня главная из них представляет настоящую жемчужину истории и архитектуры.

Краса аутентики

Помещичий маенток в 1880-х годах приобрел генерал-лейтенант Гатовский, подаривший его своей дочери Марии в качестве приданого к свадьбе. Ее муж – Викентий Альфонсович Козелл-Поклевский – и стал человеком, определившим судьбу усадьбы. Именно при нем здесь появился комплекс, который включает дворец, флигель, винокурню и другие хозпостройки, великолепный парк с садом, обнесенные кирпичной оградой с брамой. Для возведения дворца был приглашен известный архитектор Виктор Шрётер, спроектировавший в свое время едва ли не пол-Петербурга.

… Наш гид Мария Дмитриевна Ткачева настолько ярко и артистично вела экскурсию, что не верилось в ее еще и директорскую должность в этом прекрасном музее. Никаких « посмотрите направо, посмотрите налево» – рассказ лился как песня, как баллада о знаменитых старинных родах, о старосветских нравах и обычаях, о мастерах и умельцах прошлого. Удивило бобруйчан то, что никаких новоделов, за исключением, может быть, детской игрушки-щелкунчика, во дворце нет. В 36 комнатах-залах – только подлинные интерьеры, мебель, одежда, предметы искусства XVIII-XIX веков. Завораживали их непохожесть и разнообразие: готика, романский и уникальный для Беларуси неомавританский стили … И все это в каких-нибудь 45 минутах езды от Бобруйска…

Александр Казак, фото автора