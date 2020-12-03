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Культура

«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Беларуси

ont.by 86 0

«Уроки фарси» выдвинули на премию «Оскар» от Беларуси

Фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси» от Беларуси выдвинули на соискание номинации в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщает ТАСС.

Фильм повествует о событиях 1942 года. Действие разворачивается в оккупированной Европе. Оказавшись в концлагере, бельгийский еврей Жиль Кремье выдает себя за перса, чтобы выжить. Ложь спасает ему жизнь, но повар в концлагере Клаус Кох просит обучить его фарси. После войны он планирует уехать в Тегеран и открыть там ресторан.

Так начинается история еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на весну 2021 года.

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