«Урок во имя жизни» прошел во Дворце искусств

Как не заразиться ВИЧ-инфекцией самому и уберечь от этого своих родных и близких? Это сложный вопрос. Но жизнь устроена так, что безвыходных ситуаций не бывает. Человек всегда имеет право выбора. И этот выбор зависит от него самого. Чем больше человек знает, тем меньше ошибок он сделает. Для каждого из нас главное – не только владеть информацией о проблеме ВИЧ/СПИД, а реально использовать эти знания в жизни.

С целью профилактики ВИЧ-инфекции, формирования убеждения в необ­ходимости соблюдения здорового образа жизни 18 марта 2021 года в выставочном зале ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» прошел видеоурок «Урок во имя жизни». Участниками мероприятия стали студенты УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж».

В рамках мероприятия участники вместе с ведущей обсудили, что каждый человек должен знать, что такое ВИЧ-инфекция, разобрались в особенностях этой болезни и проговорили, как избежать заражения, с помощью викторины «Да или нет» и в игровой минутке «Риск заражения», где с помочью карточек участники определили степень риска инфицирования. Демонстрация видеороликов «Правильное решение» и «Знать о ВИЧ и о своих правах – важно» дала возможность ребятам наглядно оценить проблему этой беды.

Подводя итоги мероприятия, следует отметить, что многие из болезней можно предупредить либо вылечить. В случае с ВИЧ/СПИД такого выбора нет. ВИЧ-инфекцию можно предупредить, но избавиться от нее в настоящее время нельзя. Так зачем же рисковать жизнью? У каждого есть выбор!