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Спорт

Урок на бобруйском ринге

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Урок на бобруйском ринге

Главный тренер национальной команды Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев совместно со старшим тренером Виталием Бондаренко провели мастер-класс для юных спортсменов - воспитанников Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Подробности в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Фото Александра Анташкевича

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