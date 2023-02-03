Урок на бобруйском ринге
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Фотографии: Александр Анташкевич
Главный тренер национальной команды Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев совместно со старшим тренером Виталием Бондаренко провели мастер-класс для юных спортсменов - воспитанников Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Подробности в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра Анташкевича
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