Урок на бобруйском ринге

Главный тренер национальной команды Беларуси по боксу Магомед Арипгаджиев совместно со старшим тренером Виталием Бондаренко провели мастер-класс для юных спортсменов - воспитанников Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Подробности в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Фото Александра Анташкевича