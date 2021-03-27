Ура! Каникулы! Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны напомнили детям и их родителям о безопасности

Каникулы – мечта каждого школьника. Мечта о любимых занятиях, приключениях, открытиях, об удовлетворении различных интересов, о поиске «нового себя».

Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны совместно с сотрудниками МЧС посетили родительское собрание государственного учреждения образования «Средняя школа № 34 г. Бобруйска» и, чтобы не омрачать радость отдыха, напомнили родителям — во время каникул детям и взрослым не стоит забывать правила личной безопасности.

Родителям и педагогическому персоналу подробно, с предоставлением наглядной агитации, сотрудники охраны рассказали о структуре и задачах, выполняемых Департаментом охраны, резонансных задержаниях и фактах пресечения нападений на охраняемые объекты, о различных видах краж и способах их предотвращения, славных традициях, существующих в подразделениях, спортивных достижениях сотрудников.

Цель данных мероприятий предложение охранных услуг гражданам по оборудованию квартир и жилых домов средствами охранно-пожарной сигнализацией; отбор кандидатов на должности рядового и младшего начальствующего состава, а также на должности электромонтеров и дежурных пульта управления.

По информации Бобруйского ОДО