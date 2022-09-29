Упрощена процедура продажи пустующих жилых домов

Для продажи пустующего дома не обязательно определять его рыночную стоимость, а земельный участок под ним при реализации на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, будет предоставляться покупателю без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды. Это предусмотрено в Указе Президента №118, который на днях вступил в силу. Документ направлен на повышение эффективности использования государственного жилищного фонда и ускорение вовлечения в хозяйственный оборот жилых помещений, расположенных в сельской местности.

Семинар, на котором обсудили практический опыт работы с пустующими домами, прошел в Минске 27 сентября. По заявлению экспертов Государственного комитета имущества Республики Беларусь, документом исключается необходимость одновременного определения рыночной и оценочной стоимости пустующих жилых помещений при их отчуждении на аукционе или без его проведения. Начальная цена подлежащего продаже жилья будет определяться по его оценочной стоимости. Указом также предусматривается возможность поэтапного понижения стоимости отчуждаемых жилых помещений вплоть до одной базовой величины.

При продаже одноквартирного или блокированного жилого дома на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, земельный участок, необходимый для обслуживания дома, предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Указом уточняется также порядок передачи жилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании хозяйственных обществ, созданных в соответствии с законодательством о приватизации, другим хозяйственным обществам и республиканским государственно-общественным объединениям.

«В целях автоматизации работы, повышения информированности граждан, обеспечения защиты их прав и законных интересов с 1 января 2023 года будет сформирован Единый реестр пустующих домов», – заявил глава Государственного комитета имущества Республики Беларусь Дмитрий Матусевич.

Если граждане хотят приобрести пустующий жилой дом в деревне, им необходимо обратиться в местный исполнительный комитет. Сведения о бесхозном и ветхом жилье обычно размещаются на сайтах местных органов власти. Продать пустующий жилой дом могут как с проведением аукциона, так и без него – облисполкомы сами определяют населенные пункты, где пустующие дома можно продавать без аукционов за 1 базовую величину (32 рубля). Правда, это правило не касается Минска и областных центров. Также покупателю могут предоставить рассрочку оплаты на срок до трех лет равными долями без индексации платежей. Привести жилье в порядок нужно в течение года с момента его приобретения.



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