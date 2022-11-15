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Упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Кому передадут его функции

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Упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. Кому передадут его функции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября подписал указ №405 "О Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь". Сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документом упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.

Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС и его департаментах.

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