Почему без маски ничего не купить, ответили в Управлении торговли и услуг Бобруйска.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам отказа в обслуживании покупателей без средств индивидуальной защиты органов дыхания в торговых объектах г. Бобруйска, управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета сообщает.

На основании статей 28, 29 Закона Республики Беларусь от

7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны соблюдать законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, участвовать в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, заботиться о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей.

Подпунктами 41.1, 41,6 пункта 41 Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217 (далее – Санитарные нормы и правила) предусмотрено обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций; обеспечение и использование средств защиты органов дыхания работниками, непосредственно занятыми обслуживанием населения, нанесение специальной разметки (не менее 1–1,5 метра между разметкой) для дистанцирования посетителей в местах расположения контрольно-кассовых узлов, недопущение скопления посетителей, а также организация безопасного перемещения посетителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1–1,5 метров (в том числе в очереди в кассу) и использования средств защиты органов дыхания.

Данные Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (пункт 2 Санитарных норм и правил).

Пунктом 40 Санитарных норм и правил установлено, что санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19, определяются в комплексных планах. Комплексные планы утверждаются в установленном порядке местными исполнительными и распорядительными органами, в зависимости от интенсивности развития эпидемического процесса, и принимаются к исполнению.

В соответствии со статьей 60 Закона Республики Беларусь от

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республики Беларусь» решения Советов, исполнительных и распорядительных органов, принятые в пределах их компетенции обязательны для исполнения нижестоящими исполнительными и распорядительными органами, а также всеми иными расположенными на соответствующей территории организациями и гражданами.

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета от

25 сентября 2020 г. № 21-45 (в редакции решения Бобруйского городского исполнительного комитета от 20 ноября 2020 г. № 26-30) утвержден Комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в г. Бобруйске (далее – Комплексный план), разработанный в соответствии с требованиями главы 7 Санитарных норм и правил.

Согласно пункту 23 Комплексного плана необходимо обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) при посещении объектов (недвижимых и движимых) и в организациях всех форм собственности г. Бобруйска (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, развлекательные центры, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, автомобили такси и прочие объекты, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование).

Пунктом 38 Комплексного плана предусмотрена обязанность размещения информации об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на входах в объекты организации, общественный транспорт, маршрутные такси, такси.

Исполнителями по данному пункту, которые несут ответственность за его выполнение, являются руководители организаций.

Кроме того, пунктом 36 Комплексного плана руководителям объектов рекомендовано не оказывать услуги лицам, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Согласно абзацу второму статьи 1 Закона Республики Беларусь от

9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей»

(далее – Закон) безопасность товара (работы, услуги) – совокупность свойств и характеристик товара (работы, услуги), при которых товар (работа, услуга) не является вредным и не представляет опасности для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования товара (результата работы, услуги), хранения, транспортировки и утилизации товара (результата работы).

При этом, исходя из общегосударственных классификаторов Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г.

№ 85, и ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

от 28 декабря 2012 г. № 83, торговля, как вид деятельности, относится к услугам.

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 5 Закона потребитель имеет право на безопасность оказываемых услуг.

На основании изложенного, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, продавец, отказывая потребителю без маски в оказании услуги, исполняет мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 и обеспечивает безопасность этой услуги.

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