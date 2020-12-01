Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности с компенсацией нанимателю затрат по оплате труда.
Подробная информация: ул. Гоголя, 7, кабинет № 6.
Телефон: 70-95-34.
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