Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан в рамках адаптации инвалидов к трудовой деятельности с компенсацией нанимателю затрат по оплате труда.

Подробная информация: ул. Гоголя, 7, кабинет № 6.

Телефон: 70-95-34.