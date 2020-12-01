0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан

59 0

Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает нанимателей к сотрудничеству по трудоустройству граждан в рамках  адаптации инвалидов к трудовой деятельности с компенсацией нанимателю затрат по оплате труда.

Подробная информация: ул. Гоголя, 7, кабинет № 6.

Телефон: 70-95-34.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿