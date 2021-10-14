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Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает на оплачиваемые общественные работы

bobruisk.by 14 0

Управление по труду, занятости и социальной защите приглашает на оплачиваемые общественные работы

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан для участия в оплачиваемых общественных работах дорожным рабочим. Оформляются гражданско-правовые договора. Оплата труда по пятницам из расчета 23 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу, тел. 70 95 34».

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