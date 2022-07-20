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Управление по труду, занятости и социальной защите ответит на вопросы бобруйчан

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Управление по труду, занятости и социальной защите ответит на вопросы бобруйчан

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 25.07.2022 с 16.00 до 17.00 проводит «горячую телефонную линию».

Вас выслушают:

Бабаева Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства инвалидов; тел. 720394.

Линкевич Светлана Петровна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства лиц из числа сирот и граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; тел. 734846.

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