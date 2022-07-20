Управление по труду, занятости и социальной защите ответит на вопросы бобруйчан
9 0
Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 25.07.2022 с 16.00 до 17.00 проводит «горячую телефонную линию».
Вас выслушают:
Бабаева Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства инвалидов; тел. 720394.
Линкевич Светлана Петровна, главный специалист отдела содействия в трудоустройстве – по вопросам трудоустройства лиц из числа сирот и граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы; тел. 734846.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Безработных бобруйчан приглашают на обучение
-
Места для велосипедов оборудуют во всех пригородных поездах экономкласса
-
Управление по труду, занятости и социальной защите ответит на вопросы бобруйчан
-
Минтруда разъяснило особенности ненормированного рабочего дня
-
Молодежь начинает подачу документов в Ссузы