Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает на работу

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих граждан на уборку камней с поля, наведение порядка на фермах в сентябре 2021 года. Оплата труда 30.09.2021 из расчета 18 руб. в день.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу:

ул. Гоголя, 7, каб. № 6, с понедельника по пятницу с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.