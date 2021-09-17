Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает на работу
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Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает безработных, а так же временно неработающих граждан на уборку камней с поля, наведение порядка на фермах в сентябре 2021 года. Оплата труда 30.09.2021 из расчета 18 руб. в день.
За направлением на общественные работы обращаться по адресу:
ул. Гоголя, 7, каб. № 6, с понедельника по пятницу с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.
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