Управление по образованию Бобруйского горисполкома признано лучшим в Могилевской области по итогам 2020 года

Решением главного управления по образованию Могилевского облисполкома по итогам 2020 года победителями соревнования на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности признаны:

среди структурных подразделений городских, районных исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, – управление по образованию Бобруйского горисполкома (1 место);

среди учреждений образования Могилевской области – ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» (1 место), ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска» (2 место).

Поздравляем всю педагогическую общественность города с победой!