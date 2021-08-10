Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак с рабочим визитом в Бобруйске (будет дополнено)
238 0
Читайте
также
также
-
Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак с рабочим визитом в Бобруйске (будет дополнено)
-
“Большой разговор с Президентом” всегда подкупает прямотой и свободой в выборе тем — Силков
-
В прямом эфире на радио «Zефир FM» адвокаты расскажут о правах потребителей
-
“В случае опасности развязывания новой мировой войны” – Лукашенко о возможности размещения в Беларуси российских войск
-
Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости