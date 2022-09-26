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Экономика

Уплатить имущественные платежи и транспортный налог можно через ЕРИП

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Уплатить имущественные платежи и транспортный налог можно через ЕРИП

Уплата имущественных платежей и транспортного налога может производиться гражданами в том числе и через ЕРИП. Об этом напомнили в пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Чтобы просмотреть и оплатить соответствующую сумму налога в ЕРИП (без кода платежа в ЕРИП или QR-кода) можно последовательно выбрать:
- налоги;
- соответствующий регион (область или город);
- инспекцию МНС определенного города или района (или сельский совет) - в зависимости от места нахождения недвижимого имущества, а по транспортному налогу – инспекцию по месту постановки на учет;
- выбрать вид налога – налог на недвижимость, земельный налог либо транспортный налог с физических лиц;
- ввести учетный номер плательщика (УНП) с использованием латинской (английской) раскладки и заглавных букв этого алфавита.

Узнать свой УНП можно также на официальном сайте МНС в разделе Сервисы – Государственный реестр плательщиков – Поиск физических лиц.

Уплата налогов в ЕРИП может производиться и при помощи кода платежа в ЕРИП или QR-кода, указанных в извещении налогового органа, что позволяет осуществить прямой переход на необходимую страницу оплаты дерева услуг ЕРИП.

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