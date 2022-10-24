Университет гражданской защиты МЧС проведет День открытых дверей 29 октября. В программе — демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены учебной аварийно-спасательной части, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета, условиями жизни и быта курсантов. Кроме того, курсанты университета МЧС расскажут об учебе в вузе, а также условиях жизни и организации своего быта.

Во время мероприятий будут представлены факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности, а представители приемной комиссии расскажут об особенностях проведения приемной кампании в университет МЧС в 2023 году, а также ответят на вопросы гостей спасательного вуза.

Регистрация абитуриентов и гостей университета МЧС начнется в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Машиностроителей, 27, а само мероприятие стартует в 11.00.