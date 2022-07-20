Универсальная ярмарка низких цен пройдет в Бобруйске

С 22 по 30 июля в шатрах возле Дворца искусств на ул. Ульяновской, 35 пройдет универсальная распродажа.

Свежие фермерские продукты, мед и бакалея

Запастись хорошими фермерскими мясными продуктами, домашним творогом и топленым маслом, солениями, специями и приправами рекомендуем от души, пока ярмарка в нашем городе. Завсегдатаи таких ярмарок хорошо знают, что орехи, сухофрукты, халву, восточные сладости и кондитерские изделия здесь продаются качественные и недорогие. Свежие овощи, фрукты и зелень ищите здесь же! Ценители меда будут рады большому выбору разных сортов меда свежего сбора. Его на ярмарку привезли из разных областей Беларуси, из Краснодарского края и Башкирии.

Огромный выбор дикой дальневосточной рыбы

Отдельного внимания заслуживает дикая дальневосточная рыба. Такого выбора копченой, вяленой, соленой и консервированной рыбы в Беларуси нет нигде! Есть даже рыбная колбаса, от которой невозможно оторваться. Важно то, что вся рыба выловлена в дальневосточных реках и морях, в отличие от аквакультур, которые сейчас в основном продаются в большинстве магазинов. Не забывайте, что рыба хорошего качества в рационе – ценнейший продукт и пользуйтесь возможностью недорого купить ее в Бобруйске. В дикой рыбе содержится большое количество необходимых организму элементов, в т. ч. и полиненасыщенная жирная аминокислота OMEGA-3, от которой зависит уровень холестерина в крови и многие другие важные показатели организма. Рыбных гурманов, попавших на ярмарку, ждет настоящий праздник!

Одежда, белье и галантерея

Широкий ассортимент сезонной одежды и белья для всей семьи и на любой кошелек. Мужская, женская и детская одежда от проверенных производителей по приятным ценам. Нарядные платья и костюмы для праздника, одежда для работы, учебы и для дома. На распродаже предлагают только то, что прошло конкурсный покупательский отбор и действительно пользуется спросом. Одежда и аксессуары для будней и праздничных случаев: платья, блузы, костюмы, брюки, юбки, шарфы, платки, ремни, сумки, перчатки, броши, колье, заколки, браслеты и многое другое для женственности и элегантности.

Сезонные головные уборы для взрослых и детей порадуют ассортиментом. От простых кепок и козырьков до кокетливых шляпок и шикарных пляжных шляп. Хоть в городскую среду, хоть на дачу, хоть на пляж, – на любой случай найдется головной убор.

«Мехомания»

На этот раз, «Мехомания» проводит распродажу всей коллекции 2020/21 г. со скидками до 50%. Так случилось, что в минувшем сезоне торговых мероприятий проводилось очень мало из-за ковида. Для производителей и продавцов меховой продукции это привело к необходимости продавать шубы прошедшего сезона по закупочным ценам и даже ниже. Если вы ищете верхнюю одежду из натурального меха, – вам повезло. В Бобруйске на «Мехомании» представлены шубы из овчины, норки, комбинированные модели по очень приятным ценам. Возможна покупка в рассрочку или в кредит.

С 22 по 30 июля в шатрах возле Дворца искусств на ул. Ульяновской, 35. Время работы с 10.00 до 19.00.