Универсальная ярмарка "Листопад" пройдет с 27 по 30 октября в Бобруйске. Об этом рассказала директор Бобруйского филиала Могилевского отделения БелТПП Татьяна Берестень.

Мероприятие состоится во Дворце искусств Бобруйска и соберет около 20 субъектов хозяйствования - организаций и индивидуальных предпринимателей. Обязательным условием для участников станет соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм и требований.

"Покупателям будет предложен широкий ассортимент продукции и товаров, в том числе одежда, галантерея и текстиль, парфюмерия и косметика, подарки и сувениры, посуда, предметы украшения интерьера, мясные продукты, мед и кондитерские изделия, декоративные растения, саженцы, изделия ручной работы", - отметила Татьяна Берестень.

Во время проведения ярмарки будут организованы презентации новых торговых марок, рекламные акции и дегустации, а также сезонные скидки.

Режим работы ярмарки: 27-29 октября с 10.00 до 19.00, 30 октября с 10.00 до 15.00.