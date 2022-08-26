Уникальный шлем конца IX — начала XI века в центре внимания историков

Бобруйский краеведческий музей с рабочей миссией посетил Сергей Каинов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея.

Как рассказал гость из столицы, цель его визита в Бобруйск – детально изучить уникальный шлем с тысячелетней историей, который находится в центре особого внимания ученых.

– Один из моих научных интересов лежит в сфере боевых шлемов. Бобруйский артефакт отличается уникальной сохранностью. Это стало возможным благодаря тому, что на протяжении столетий он находился в воде без доступа кислорода. В этой находке есть много деталей, которые не прослеживаются в других шлемах, а здесь мы можем их увидеть. Я уверен, что хорошая сохранность шлема позволит ответить на многие наши вопросы, – подчеркнул историк.

Сергей Юрьевич отметил, что детальное изучение каждого предмета старины – своеобразный кирпичик в более глубокое и полное понимание истории. По словам Каинова, на основании полученных данных, в будущем на свет появится коллективная публикация, которая позволит полноценно внести Бобруйский шлем в научный оборот. Участие в работе примут белорусские историки и археологи.

Напомним, уникальный артефакт найден в Бобруйске при работах в речном порту в апреле 2019 года. Это предмет элитного воинского вооружения периода второй половины Х, первой половины XI веков. Около года шлем находился на реставрации, которой занимались сотрудники музея истории Великой Отечественной войны, а затем вернулась в фонды Бобруйского краеведческого музея.