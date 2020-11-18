Уникальный детский сад в 7 микрорайоне готовится к открытию

Яркие беседки, качели и горки, песочницы, спортивная площадка со скалодромом и безопасным покрытием – территория новых яслей-сада №84 уже привлекает взоры проходящих мимо бобруйчан. И внутри трехэтажного здания работы вошли в завершающую стадию. Уже совсем скоро радостный смех юных бобруйчан зазвучит в его стенах.

– Строительство находится на завершающем этапе: монтируется оборудование, работают художники, открытие запланировано на декабрь, ­– рассказал первый заместитель председателя городского исполнительного комитета Игорь Кисель. – Объект особенно значим для этой микрозоны: мы знаем, что в этом молодом, активно развивающемся микрорайоне города не хватает дошкольных учреждений. Также в следующем году будет введен еще один детский сад с бассейном, аналогичный этому, на улице Днепровской Флотилии. Откроется в этом микрорайоне и новая школа. На этих двух объектах уже ведутся работы.

Стоит отметить, что новые школа и детский сад включены в государственную инвестиционную программу по распоряжению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.