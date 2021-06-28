Уникальная военно-историческая реконструкция прошла на территории Бобруйского района

Вчера в Бобруйском районе впервые состоялось грандиозное и уникальное событие, которое по своим масштабам уступает лишь мероприятиям, проводимым в Брестской крепости. 1,3 км северо-восточнее деревни Щатково развернулась военно-историческая реконструкция «Бобруйский котел», в котором приняли участие порядка трех десятков военно-исторических клубов из Беларуси, России и Чехии.

Кульминацией мероприятия стала реконструкция захвата и удержания переправы и плацдарма на западном берегу Березины. Было задействовано более 10-ти единиц исторической военной техники — танки, артиллерия, автомобили, большое количество пиротехнических эффектов.

Все самые яркие моменты грандиозного действа — в фоторепортаже.