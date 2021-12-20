Умерла старейшая жительница Китая, ей было 135 лет
47 0
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти, сообщает РИА Новости.
"Старейшая долгожительница Китая Алимхан Сейти скончалась в Кашгаре 16 декабря в возрасте 135 лет", — рассказало правительство округа Кашгар.
По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.
По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.
также
-
Может ли представитель, действующий на основании доверенности от имени физического лица, обжаловать процессуальное решение органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела?
-
Новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко – о законах, инвестициях и развитии региона
-
Умерла старейшая жительница Китая, ей было 135 лет
-
Луцкий: Президент дал поручение провести оценку действий компании А1 и принять самые жесткие меры
-
В Бобруйске открыли мемориальную доску в честь известного руководителя и Почетного гражданина города