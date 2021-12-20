Умерла старейшая жительница Китая, ей было 135 лет

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на этой неделе умерла старейшая жительница страны, сообщили местные власти, сообщает РИА Новости.

"Старейшая долгожительница Китая Алимхан Сейти скончалась в Кашгаре 16 декабря в возрасте 135 лет", — рассказало правительство округа Кашгар.

По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и жила в поселке Кумушерик уезда Янгишар. В 2013 году Сейти возглавила список старейших граждан, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.

По словам ее внука, до самой смерти женщина вела довольно простой образ жизни, любила петь и греться на солнышке у себя во дворе, всегда была жизнерадостной и много смеялась.