Умер советский партийный и государственный деятель Александр Слобода

Умер советский партийный и государственный деятель Александр Иванович Слобода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском общественном объединении ветеранов.

Как стало известно, Александр Иванович скончался сегодня. Другие подробности пока не сообщаются.

Александр Иванович Слобода родился 27 августа 1920 года в селе Дубровы (ныне Верхнедвинский район, Витебская область).

В 1937 году начал работать трактористом. В сентябре 1940 года Слобода был призван в ряды РККА. Служил в Приволжском военном округе красноармейцем 27-го отдельного разведывательного батальона 53-й стрелковой дивизии. В боях на фронтах Великой Отечественной войны участвовал с 25 июня 1941 года, когда принял участие в первом своем бою на реке Друть под Белыничами. Участвовал в боях на Буйничском поле, где подбил два танка, а также в обороне Могилева. За бои в Беларуси награжден орденом Красного Знамени.

Вместе с частью попал в окружение, из которого вышел в составе своего батальона в районе Смоленска. В составе 43-й армии в должности помощника командира взвода принимал участие в оборонительных боях под Вязьмой, Малоярославцем и Подольском, а затем в контрнаступлении под Москвой.

В 1942 году вступил в ряды ВКП(б). Летом 1942 года был ранен, после чего лечился в госпитале в Москве. Потом был направлен на Калининский фронт, где был командиром роты автоматчиков в 5-й гвардейской дивизии.

В начале декабря 1942 года направлен в тыл противника в Витебскую область, где стал командиром отряда №3 партизанской бригады имени Ленинского комсомола. Отряд дислоцировался в деревне Стайково и действовал в Суражском и Городокском районах. Незадолго до освобождения района Красной армией Слобода был тяжело ранен в бою и самолетом эвакуирован на Большую землю.

Во время оккупации родители были расстреляны нацистами.

После лечения в 1944 году Александр Иванович Слобода был избран секретарем Гомельского обкома комсомола, а в 1946 году был направлен на учебу в Высшую партийную школу, после окончания которой с 1948 по 1952 год работал секретарем Бобруйского обкома комсомола, с 1952 по 1959 год - вторым секретарем Слуцкого райкома партии, с 1959 по 1961 год - председателем Слуцкого райисполкома, а в 1961 году был избран на должность первого секретаря Любанского райкома партии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Александру Ивановичу Слободе присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали "Серп и Молот".

В 1970 году был назначен на должность заместителя председателя Республиканского комитета народного контроля БССР, а в 1985 году он возглавил Минский областной Совет ветеранов.

Депутат Верховного Совета БССР (1963-1967), депутат Верховного Совета Республики Беларусь (1990-1994), кандидат в члены ЦК КПБ (1966-1971).

Участник парада Победы в Москве (1995, 2000, 2005).