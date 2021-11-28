Умер певец и композитор Александр Градский

72-летний народный артист России, композитор и певец Александр Градский скончался в Москве. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал» и телепроект «Голос».

По сведениям источников, артист умер в ночь на 28 ноября в больнице.

Ранее сообщалось, что Градский был доставлен в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье артиста ухудшилось на фоне перенесенного в сентябре коронавируса.