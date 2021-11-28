Умер певец и композитор Александр Градский
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72-летний народный артист России, композитор и певец Александр Градский скончался в Москве. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал» и телепроект «Голос».
По сведениям источников, артист умер в ночь на 28 ноября в больнице.
Ранее сообщалось, что Градский был доставлен в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье артиста ухудшилось на фоне перенесенного в сентябре коронавируса.
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