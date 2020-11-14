Умер народный артист СССР Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС его официальный представитель и друг Артур Согомонян.

"Он скончался сегодня в шесть утра", - сказал Артур Согомонян.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах, как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

В апреле 2018 года Армен Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.