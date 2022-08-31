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Общество

Умер Михаил Горбачев

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Умер Михаил Горбачев

Михаил Горбачев умер после продолжительной болезни в Центральной клинической больнице Москвы. Такую информацию сообщает РИА Новости.

В этом году первому президенту СССР исполнился 91 год.

По информации ТАСС, Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на территории Ставропольского края в крестьянской семье. Он удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Лауреат Нобелевской премии мира в 1990 году.

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