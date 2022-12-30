Умер легендарный футболист Пеле

Легендарный футболист, выигравший три чемпионата мира и ставший одним из самых командных спортивных деятелей прошлого века, Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Об этом информирует издание Associated Press.

Отмечается, что спортсмен лечился от рака толстой кишки с 2021 года. В течение последнего месяца он находился в больнице.

Агент Джо Фрага подтвердил смерть спортсмена.