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Общество

Умер легендарный футболист Пеле

Футболист умер на 83 году жизни

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Умер легендарный футболист Пеле

Легендарный футболист, выигравший три чемпионата мира и ставший одним из самых командных спортивных деятелей прошлого века, Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Об этом информирует издание Associated Press.

Отмечается, что спортсмен лечился от рака толстой кишки с 2021 года. В течение последнего месяца он находился в больнице.

Агент Джо Фрага подтвердил смерть спортсмена.

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