Умер легендарный футболист Пеле
Футболист умер на 83 году жизни
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Легендарный футболист, выигравший три чемпионата мира и ставший одним из самых командных спортивных деятелей прошлого века, Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Об этом информирует издание Associated Press.
Отмечается, что спортсмен лечился от рака толстой кишки с 2021 года. В течение последнего месяца он находился в больнице.
Агент Джо Фрага подтвердил смерть спортсмена.
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