Умер актер Андрей Мягков – звезда фильма “Ирония судьбы”

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.