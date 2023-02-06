Продолжая наше виртуальное путе­шествие по Бобруйску времен оккупации кайзеровскими войсками в 1918 году, пройдемся по его улицам, протянувшимся с юга на север и отличающим наш город от множества белорусских собратьев, но делающим похожим его, как говорят, на Петербург.

По фронту и с флангов цитадели

Если принять во внимание, что основная территория Бобруйской крепости к приходу немцев была ограничена на ее южном фланге улицей Слуцкой (сегодня Дзержинского и Ермака), а по фронту и на северном фланге – улицей Алексеевской (сегодня Урицкого), то внутри за этим периметром было не так уж много дорог, перпендикулярно пересекавших улицы-лучи. И одной из самых протяженных среди них была Полигонная (ныне Массонова). На пересечении ее с Саперной (ныне Карбышева) находился германский полевой лазарет №167. На мысленном продолжении улицы Казначейской (ныне Горького), в районе домов проживания офицерского состава конца ХІХ века (ныне жилых), неподалеку от Полигонной размещалось чудо инженерной инфраструктуры того времени – канализационная станция. Еще одна новинка армейского быта – Центр реабилитации – располагалась на левом фланге цитадели неподалеку от перекрестка улиц Скобелевской (ныне Маркса) и безымянной (сегодня Первомайской), на месте нынешней частной жилой застройки.

Между опоясывавшей фортецию Алексевской (Урицкого) и непосредственно крепостным валом находились еще кое-какие улочки, а на ее южной оконечности – немецкий пункт доставки посылок в несохранившемся здании рядом с вокзалом станции Березина, в нынешнем переулке Привокзальном; вокзал и комендатура – в сегодняшнем здании вокзала станции Березина; управление водными перевозками – на окончании безымянной улицы (сегодня Ермака), прямо у причала для пароходов.

Город начинался от Алексеевской

Но собственно территория Бобруйска начиналась от улицы Алексеевской, что было предусмотрено еще проектным планом строительства крепости. Эта магистраль и представляла собой первую улицу-дугу. На юге, у поворота Шоссейной (ныне Бахарова) на Алексеевскую (Урицкого), на месте сегодняшней частной жилой застройки работали в 1918-м полевой магазин ландверного корпуса и даже некий «магазин сантехники». Здесь же действовал дивизионный пункт сбора, а вблизи Торговой площади, ограниченной улицами Слуцкой (Дзержинского), Алексеевской (Урицкого), Скобелевской (Маркса) и Белорусской (Социалистической), в здании сегодняшней пожарной части в переулке Пожарном – Солдатский дом и пожарное депо.

На следующей, параллельной Алексеевской, улице Ольховской (ныне Чонгарской, 1-й части), между Шоссейной (Бахарова) и Слуцкой (Дзержинского), в теперешнем жилом доме работал магазин «Розничная торговля для праздничного питания». Гостиница «Березина», остатки здания которой сохранились и сегодня, находилась на углу Скобелевской (Маркса) и Ольховской, а немецкая полевая почта – на Ольховской, между Скобелевской и Адамовской, на месте сегодняшнего жилого дома. На углу Адамовской и Ольховской, на месте нынешней школы для детей с нарушениями слуха, размещались местная комендатура, квартирмейстер и городской голова, а между Адамовской (Комсомольской) и Семеновской (Московской), на месте жилого дома действовал Центр немецких служащих. На той же Ольховской, между Присутственной (Интернациональной) и Николаевской (Пролетарской), на месте сегодняшнего здания епархиального управления, располагался Цензурный комитет, а в квартале между Столыпинской (Либкнехта) и Присутственной (Интернациональной), на месте нынешней частной застройки, было место службы «офицера связи по железнодорожным вопросам».

Центральная и ее дублеры

Статус центральной и при кайзеровцах подтверждала бывшая Муравьевская улица, переименованная ими (очевидно, для большей лояльности бобруйчан) в Белорусскую (сегодня Социалистическую). На ней, как и всегда, располагалось множество заведений и учреждений. Если бы мы шли от реки, то из самых значимых в 1918 году объектов первым увидели бы участок военной охраны №1 между Александровской (Володарского) и Лукской (Ленина) улицами, на месте нынешнего роддома. Затем между Николаевской (Пролетарской) и Гоголевской (Гоголя), в здании сегодняшней гимназии №3, нашему взору открылась бы знаменитая Алексеевская женская гимназия. В квартале между Присутственной (Интернациональной) и Николаевской (Пролетарской), на месте сегодняшнего жилого дома, встретился бы военно-полевой суд. Дальше мы могли бы посетить местного доктора – на Белорусской между Столыпинской (Либкнехта) и Присутственной (Интернациональной), практиковавшего на месте сегодняшнего корпуса ОАО «Славянка». Столовая и полевой книжный магазин работали между Адамовской (Комсомольской) и Семеновской (Московской), в здании сегодняшнего краеведческого музея. Участок военной охраны №3 замыкал улицу на углу со Слуцкой (Дзержинского), на месте части территории сегодняшнего предприятия «Универсал Бобруйск». Наконец синагога, как и сегодня, завершала бы наше путешествие по улице Белорусской.

Своеобразными дублерами главной бобруйской улицы были и в годы германской оккупации Романовская (сегодня Советская), на которой находились, например, участок военной охраны №4 и отдел трудоустройства (в здании сегодняшнего магазина «Строитель»), глава военного округа и гражданский суд (в здании бывшего центра технического творчества); Пушкинская (сегодня Пушкина) с отделом регистрации жителей на углу с Присутственной (Интернациональной), народным театром в парке квартала улиц Столыпинской, Пушкинской, Присутственной и Татьяновской; Татьяновская (Октябрьская) с городской больницей рядом с костелом (на месте сегодняшнего сквера) и окружной полицией на углу с Присутственной (на месте части сегодняшнего стадиона «Спартак»). Кроме того, в квартале улиц Слуцкой, Пушкинской, Скобелевской и Татьяновской в сквере, на месте сегодняшнего детского сада, находился театр Рабкиной, арендовавшийся господином Фридляндом на улице Пушкинской, но не в нынешнем детском парке, как считали раньше бобруйчане, а в сквере, где сегодня ясли-сад №83… На этом улицы-дуги тогдашнего нашего города на Березине заканчивались. Правда, к небольшой полудуге можно было причислить улицу Инвалидную (ныне Энгельса), на углу которой со Скобелевской располагалась городская дума, а на пересечении с Присутственной – окружная полиция.

Александр Казак. Фото из открытых источников интернета