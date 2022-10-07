Улица Ленина. Работы по регенерации асфальтового покрытия возобновлены

В июне этого года сотрудники коммунальных служб фрезеровали изношенный слой асфальта. Уложить успели вдоль административного здания "Бобруйскагромаша". Уже 7 октября работы по укладке свежего асфальта возобновлены, предстоит отремонтировать более километра автомагистрали. Движение транспорта пока затруднено.