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Фотофакт

Улица Ленина. Работы по регенерации асфальтового покрытия возобновлены

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Улица Ленина. Работы по регенерации асфальтового покрытия возобновлены

В июне этого года сотрудники коммунальных служб фрезеровали изношенный слой асфальта. Уложить успели вдоль административного здания "Бобруйскагромаша". Уже 7 октября работы по укладке свежего асфальта возобновлены, предстоит отремонтировать более километра автомагистрали. Движение транспорта пока затруднено.

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