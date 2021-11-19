Украсьте свой дом к новогодним праздникам!

Настроиться на предстоящий праздник, на ожидание чего-то чудесного и волшебного всегда помогает окружающая обстановка. Светящиеся разноцветными огоньками окна и балконы, бумажные снежинки на стеклах, украшенные мишурой и новогодними поделками подъезды, снежные фигуры и наряженная елка во дворе, — все это создает атмосферу новогоднего праздника и особое, радостное настроение. И такую сказку мы, жители города, можем создать себе сами. В преддверии Нового года хочется обратиться к бобруйчанам с призывом украсить свои дома и дворы, подготовить их к встрече главного зимнего праздника. Давайте вместе преобразим наш город!

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!