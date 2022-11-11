«Уголовный розыск – лучший друг трудящихся!»

Фильм «Зеленый фургон» снят по биографической повести Александра Козачинского. Это он был когда-­то лихим налетчиком по кличке Красавчик, а милиционер Патрикеев списан с его друга Евгения Петрова – будущего соавтора «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».

Информация! Все отмечали необычное сочетание красоты, интеллекта и артистичности молодого человека.

Банда успешно орудовала год. Ее последними делами стали нападение на ветеринарный лазарет и кража табуна лошадей. Засада ждала на рынке, куда грабители пригнали лошадей на продажу. Козачинский сумел оторваться от погони и отсиживался на чердаке, когда туда ворвался сотрудник угрозыска. Главарь направил пистолет на милиционера и… узнал в нем Евгения Петрова. Оказалось, друг детства уже два года работал в милиции. Козачинский сдался. На суде женщины-свидетельницы рыдали и готовы были поручиться за «Сашеньку», но всем членам банды вынесли смертный приговор. Евгений Петров пожертвовал карьерой в милиции, но добился смягчения приговора.

Друзья завязали с милицией и бандитами и спустя 10 лет были уважа­емыми журналистами и популярными писателями.

В 1938 году Александр Козачинский написал повесть «Зеленый фургон» о юности и верном друге детства. Она пользовалась таким успехом, что почти сразу после выхода ее переиздали увеличенным тиражом. Впервые экранизирована в 1959 году. Главную роль исполнил Владимир Колокольцев. Но знаменитой стала вторая версия – приключенческий детектив, снятый Александром Павловским.

Преждевременная смерть помешала Владимиру Высоцкому стать режиссером фильма «Зеленый фургон», который должен был запускаться в производство на Одесской киностудии в 1980 году. Актер, участвовавший в радиоспектакле «Зеленый фургон», собирался дебютировать как кинорежиссер с этим фильмом. Правда, уже в начале июля он говорил близким друзьям, что от этой идеи отказался: мол, все равно не разрешат снять как хочется – значит не стоит и связываться.

Два года спустя занять режиссерское кресло согласился опальный Александр Павловский: в его предыдущей картине «Трест, который лопнул» комиссия усмотрела оскорбительные намеки на действующий строй, и режиссер едва не лишился работы.



На роль Володи Патрикеева пробовались Станислав Садальский и Леонид Ярмольник, но режиссер искал «светлого юношу с горящими глазами». И нашел его в фильме «Розыгрыш». Дмитрий Харатьян идеально подходил под типаж, который был нужен для образа юного идеалиста, работающего в уголовном розыске. Павловский позвонил Владимиру Меньшову (режиссеру «Розыгрыша») и попросил связать его с актером.

Песни к ленте должен был исполнить Валерий Леонтьев, но режиссер очень хотел, чтобы Харатьян сам пел за своего героя. Ему удалось убедить композитора Максима Дунаевского не обращать внимания на отсутствие музыкальной подготовки и непоставленный голос актера, и Харатьяна записали. После «Зеленого фургона» он стал поющим артистом, которого начали приглашать в музыкальные картины.

На роль Красавчика Павловский взял актера Центрального детского театра Александра Соловьева, а для Александ­ра Демьяненко специально дописал линию персонажа. В повести его герою было отведено мало места, но режиссер очень хотел поработать с актером и придумал ему образ Шестакова: желал показать Демьяненко не привычным Шуриком, а тонким, интеллигентным, лиричным человеком.

Несмотря на сходство сюжета с книгой в целом, присутствуют и некоторые заметные различия.

В книге бандит Червень – бывший прапорщик, его внешность хорошо известна милиции, политических мотивов в его деятельности не прослеживается. В фильме это таинственный бандит, внешность которого розыскникам неизвестна, что помогает ему долго скрываться под чужой личиной. В итоге Червень оказывается бывшим адвокатом и идейным врагом советской власти, цель его разбойных деяний – скопить денег на эмиграцию: «Мне стало тесно с новой властью. Три года я думал, что она сама уберется отсюда. Но, видимо, это надолго. Так что убираться отсюда придется мне».



В повести отсутствует эпизод с убийством водителя начоперота и оставленной на месте преступления визитной карточкой Червеня. В картине именно этот эпизод объясняет желание Володи поймать Червеня, в повести лишь говорится, что Володя мечтал поймать Червеня с того момента, как приехал в Севериновку (а откуда узнал о нем, не уточняется).

В книге при аресте банды Красавчик хочет застрелить Володю из оброненного Грищенко «манлихера», но в последний момент передумывает, отбрасывает винтовку и сдается. В фильме Красавчик спасает жизнь Володе иным образом, раскрывая ему личность Червеня при захвате банды: «Александр Дмитриевич, а вы что здесь делаете?» – «Это Червень!»



При аресте банды Червеня Володя использует гранаты, которые он когда-то выменял и долго хранил. В повести они оказываются действующими и взрываются, в ленте они оказываются муляжами («пшенка»), в итоге Володя убивает Червеня точным броском гранаты в лоб.

В фильме Шестаков погибает при арес­те банды. В книге он только тяжело ранен, но, по утверждению врачей, его жизнь вне опасности, а дальнейшая его судьба неизвестна.

В финале повести Красавчика арестовывают и увозят в грузовике с остальными бандитами. В картине Красавчик, воспользовавшись доверчивостью Володи («Хочешь, я уйду и вернусь?») повторно сбегает, однако спустя

какое-то время едущий по степи Володя встречает его снова («Я же говорил, что вернусь!»), и Красавчик благодарит Володю за то, что тот вовремя его поймал. Затем Володя с Красавчиком дружески начинают гонять мяч по степи под песню «Ты где, июль?» (финальная сцена фильма).

В ленте отсутствует пролог/эпилог с отдыхающими в санатории повзрослевшими Володей и Красавчиком, поэтому из фильма мы ничего не можем узнать о дальнейшей судьбе персонажей. Из книги мы узнаем, что после отбытия наказания Красавчик исправился, получил высшее образование и стал доктором Бойченко – неразлучным другом Володи, с которым они живут в разных городах, но всегда вместе проводят отпуск.

В повести главным антагонистом Патрикеева был не Червень, а Красавчик.

Картину с мая по сентябрь 1983 года снимали в Одессе на улицах, которые упоминаются в повести, и в селе Севериновка – реально существующем в Ивановском районе Одесской области с населением около 600 человек.

Первое прибытие в Одессу новоявленной группы следователей снималось в Книжном переулке возле библиотеки, которая выполняла роль кассы.

Граница временных правительств проходила по ул. Гоголя возле скульптур Атлантов (в фильме 1959 года – возле Нового рынка на ул. Садовой и Торговой).

Герои слушают оперу «Евгений Онегин» в Одесском оперном театре.

На постоялом дворе Виктор Прокофьевич Шестаков читает отрывки из поэмы Александра Блока «Двенадцать».

Картина получилась не столько приключенческая, сколько сатирическая. Удивительно, что такое вообще разрешили снимать. Вот некоторые цитаты:

– Пока у человека золотые руки, он всегда будет иметь ваш кусок масла на свой бутерброд.

– Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.

– Это что ж такое будет, товарищ начальник, если все такие грамотные станут?

– Две оплеухи, полученные профессором классической филологии на заре исторической эпохи, заставили его сильно качнуться влево.

– У нас нет билетов. – Какие пустяки. Разве ваше оружие не открывает вам все двери старого мира?

– Зрелище уникальное – Чайковский на службе у пролетариата. Есть на что посмотреть.

Кроме сатиры, фильм примечателен шикарной актерской игрой и отличными песнями, да и сама обстановка того времени воссоздана достоверно, хотя на 44-й минуте первой серии в кадр попадает пушка времен ВОВ.

Информация! Прекрасно прописанные яркие образы, экспрессивная эмоциональная игра, логичный сюжет без провалов и несостыковок, хорошая порция добротного юмора – все это сделало ленту шедевральной, и даже современная молодежь смотрит ее с удовольствием.