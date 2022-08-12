Уголовное дело возбудила прокуратура Могилевской области за предоставление ложных сведений в банк для получения кредита

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя частного предприятия и лица, исполнявшего обязанности бухгалтера, которым инкриминировано использование заведомо ложных сведений для получения кредита.

Установлено, что в ноябре 2020 года подозреваемые для получения кредитных средств в размере 1 млн российских рублей представили недостоверные данные в банк о финансово-экономическом положении субъекта хозяйствования: отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и прибыльности за второй-третий кварталы 2020 года. В действительности в указанные периоды деятельность являлась убыточной, имелась кредиторская задолженность, а оборотные средства практически отсутствовали.

По итогам доследственной проверки орган дознания вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Могилевской области при изучении материалов проверки отменила вынесенное постановление с одновременным возбуждением уголовного дела по ч.1 ст.237 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области.

mogilevnews.by