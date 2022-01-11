Угнанный в Москве «Lexus» нашли в Хотимске

Угнанный в России «Lexus» нашелся в Хотимске. Как сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская, судебные эксперты установили, что документы и VIN авто поддельные.

Легковой автомобиль «LexusLX450D» 2019 года выпуска похитили в сентябре прошлого года в Москве.

- Благодаря имеющейся в автомобиле спутниковой системе безопасности удалось установить его местонахождение – город Хотимск. По результатам судебной технической экспертизы документов установлено, что бланк свидетельства о регистрации транспортного средства выполнен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В частности, реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства выполнены способами струйной, офсетной, а также электрофотографической печати. Элементы защиты бланка имитированы, - рассказала Ирина Рачковская.

Также установлено, что VINавтомобиля подвергался изменению путем удаления слоя металла с последующей установкой металлической пластины со знаками вторичной маркировки.

Хотимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.