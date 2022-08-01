Удельный вес трудоспособного населения области — 57,7%

Численность трудоспособного населения Могилевской области на начало 2022 года составила чуть более 577,6 тысячи человек, из них городских жителей – около 472,5 тыс. или почти 82%. Удельный вес трудоспособного населения в общей численности жителей области - 57,7%.

- Для трудоспособного населения характерна тенденция превышения численности мужчин над женщинами (52,3% против 47,7% женщин), - рассказали в Главном статистическом управлении Могилевской области. - На 1000 мужчин в трудоспособном возрасте приходилось

913 женщин.

В возрастной структуре трудоспособного населения области преобладает население в возрасте 35-44 лет (27,4%). На тысячу человек трудоспособного возраста приходилось 733 человека нетрудоспособного. В том числе чуть более 300 человек моложе и 425 человек старше трудоспособного возраста.

Уровень образования трудоспособного населения повышается. За межпереписной период (2009-2019 годы) удельный вес трудоспособного населения, имеющего высшее образование, возрос с 17,1% до 22,3%.

Средний возраст жителей области увеличивается. В 2021 году он составил 41,4 года. Причем мужчины моложе женщин (38,8 года против 43,8 года).

Mogilevnews