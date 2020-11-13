Удачное сочетание увлечений. Большие таланты маленькой Влады Лесун

Перефразировав цитату известного персонажа из знаменитой картины, Владу Лесун можно охарактеризовать так: отличница с примерным поведением, активистка, участница много чего и просто красавица.

Первые успехи

Начальную школу она окончила с одними десятками. Понятно, что с такими отметками девочка просто не имела права не продемонстрировать знания не только на уроках, но и в учебных сос­тязаниях между классами, то есть в олимпиадах, которые ежегодно проводятся во всех школах страны.

Во втором классе обошла учеников параллельных классов по русскому и белорусскому языкам, «Человеку и миру», приняла участие и в международной математической игре-конкурсе «Кенгуру».

Следующий учебный год принес «бронзу» по белорусскому и «серебро» по русскому языкам, первые места в международном природоведческом конкурсе «Колосок», игре-конкурсе по истории «Кентаврик» и второе – в «Кенгуру».

В летнем школьном лагере после третьего класса ученица уже 4 «Б» стала лучшей в конкурсах рисунков «Безопасные каникулы!» (победу одержала «благодаря» детям, переходящим дорогу на зеленый свет) и «Мой любимый мультипликационный герой» (им стал Губка Боб Квадратные Штаны).

В выпускном классе начальной школы отличница вновь стала победителем школьной олимпиады по белорусскому языку. Как признается Влада, ей нравится наш родной язык, он ей очень интересен. К сожалению, мало кто из окружающих говорит на нем, а то бы она обязательно поддержала беседу. Но изучает предмет с удовольствием. А как иначе? «Это все равно что украинцу не учить родной язык, а с соотечественниками разговаривать на английском».

Словом (еще раз перефразирую цитату персонажа детского фильма), такая маленькая, а уже столько наград. И поводом для статьи, как вы, дорогие читатели, могли догадаться, тоже стали конкурсные дипломы.

«Юный художник»

Сызмальства малышка что-то рисовала. А в четыре года мама отдала ее в развивающую школу. Здесь любимыми, как нетрудно предположить, были уроки рисования. Когда стала школьницей, Влада параллельно пошла в подготовительный класс школы искусств. Девочка с любовью вспоминает «самую добрую на свете учительницу», благодаря занятиям с которой поняла: рисование – на всю жизнь. Конечно же, много и часто «картины» начинающего живописца появлялись дома: в альбомах для рисования, в блокнотах и даже на клочках тетрадных листов. Разумеется, родители всегда поддерживали увлечение дочери, хвалили первые (сделанные еще неуверенной рукой) попытки изобразить окружающий мир.

Но, как это часто бывает у детей, Влада решила попробовать себя в чем-то другом и отправилась за новыми ощущениями в музыкальную школу – год училась игре на фортепиано. Правда, рисование не забросила – продолжала «водить карандашом и кистью» для души. Увы, с музыкой не сложилось – не зацепило. Потому вполне закономерно возвращение к любимому занятию. Однако в первый класс школы искусств имени В.А. Домарада нужно было поступить. Для этого пришлось сдать два экзамена: рисунки простым карандашом и гуашью (кувшин с лежащим рядом яблоком). За первую технику девочка получила 8 баллов, за вторую – 7.

Тот учебный год талантливая школьница считает самым сложным, ведь закладывались основы всей последу­ющей творческой жизни. Учили тоновым соотношениям (правильности смешивания цветов), построению предметов (определению пропорций)… Изображение наносили на лист с помощью простого карандаша, гуаши, акварели. Изучали скульптуру – лепили из пластилина (сейчас этот предмет называется керамикой, а лепят из глины). Предпочтение Влада отдает акварели. Считает, что она (благодаря красоте и прозрачности) ­позволяет учиться на собственных ошибках. Дело в том, что рисунок, сделанный гуашью, всегда можно исправить. С акварелью такой возможности нет: появляются катышки, которые портят всю работу. Простым карандашом нравится юному художнику рисовать натюрморты, а гуа­шью – животных и людей.

А во втором «художественном» классе открытием стали уроки стилизации. Здесь ребята на листе большого формата изображают животное или растение с измененными по собственному желанию размерами (даже без каких-то привычных частей). Затем обводят получившееся чудо-юдо маркером и им же украшают отдельными рисунками части, которые посчитают нужным.

Непростым в школе искусств девочка считает ежегодные выпускные экзамены: не сдал – иди на пересдачу (не более двух попыток) или оставайся на второй год. А «отчитаться» нужно по всем предметам и получить не ниже 6 баллов.

Впервые в городском конкурсе «Юный художник» Лесун участвовала в 2017-м. Второе место ей принесла бобруйская фишка – бобр. В следующем году рисунок пожарных стал вторым в городском конкурсе «Наука глазами ребенка». В том же году ее работа «Финиш» заняла третье место в международном конкурсе художественного творчества «Снегири», проходившем под темой «О, спорт, ты мир!». Несмотря на то что состязание проходило зимой, Влада изобразила бегуна, пересекающего финишную линию и кричащего от радости («очень хотела, чтобы быстрее наступило лето!»). Возможно, рисунок получил бы и более высокую награду, но внесла путаницу дата рождения, написанная карандашом: выходило, что школьнице 11, а раз старше, то и требования выше.

В 2020-м девочка победила в городском «Юном художнике», посвященном 75-летию Великой Победы, изобразив мирное небо, детей, спокойно играющих возле дома и не боящихся, что кто-то в них выстрелит.

А в новом учебном году в школе искусств была возможность проявить себя в конкурсе «Дружба народов»: на рисунке Влады по скайпу общаются две девочки, одна из них, европейка, рисует собеседницу – китаянку.

«Юный журналист»

Весной 2020-го управление по образованию Бобруйского горисполкома организовало городской конкурс творческих работ учащихся начальных классов «Первые шаги». Естественно, учитель Влады – Светлана Николаевна Хомякова – не могла не предложить отличнице принять в нем участие. На выбор ребят было пять номинаций. Так как Лесун-старшая по профессии журналист, ее дочери (по ее же признанию) захотелось «побыть мамой». А чтобы соединить полезное с увлечением живописью, героиней статьи, взяв тему «Это – личность!», выбрала художника Татьяну Арасланову. Тем более что в этом году Бобруйскому союзу художников исполнилось 30 лет.

Волнение перед встречей с известным человеком не помешало основательно подготовиться к интервью. А узнать, конечно же, хотелось много: и была ли знакома с Домарадом, и почему решила стать художником, и какие работы писала, и что является для нее талисманом, и любимый цвет… Составив внушительный список вопросов, дочь и мама отправились к бывшему директору школы искусств. Беседу записали на диктофон. Потом Влада ее внимательно отслушала и переписала. В редактировке текста, как вы понимаете, без Юлии Олеговны не обошлось. Но это всего лишь естественное желание родителя помочь своему чаду. Вместе придумали концепцию оформления, большая часть которого снова легла на мамины плечи. Но совместные усилия принесли удовлетворение: «Магия творчества» стала второй в номинации «Юный журналист». Отличный результат обрадовал конкурсанта, ведь «мы с мамой вложили в работу много труда».

Если…

будет возможность участвовать в подобном конкурсе еще раз, ученица ­5 «Б» Лесун хотела бы стать юным писателем и представить на суд строгого жюри сказку о том, как важно помогать другим – родителям, знакомым и всем, кто в этом нуждается. «Если будешь хорошим человеком, – говорит Влада, – все будет прекрасно. А что доброго можно ждать от людей с каменными сердцами?» Как говорится, устами младенца…

Мечты

«Эх, стать бы прославленным художником, чтобы мои картины продавались с аукциона!» Что ж, здоровые амбиции – вещь полезная.

Ольга Хотько.