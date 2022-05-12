Учреждения среднего специального образования примут около 39,5 тыс. абитуриентов

Учреждения среднего специального образования в 2022 году примут около 39,5 тыс. абитуриентов, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

По уровню среднего специального образования в 2022 году прием будут осуществлять 110 колледжей (из них 8 частной формы собственности) и 84 учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования.

Как сообщалось ранее, для получения профессионально-технического образования планируется принять около 26,7 тыс. человек. Прием будет осуществляться 125 учреждениями профессионально-технического образования и 41 учреждением образования другого уровня, реализующим образовательные программы профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям.

На I ступень получения высшего образования в 2022 году примут около 53,5 тыс. абитуриентов в 49 учреждений высшего образования.

Вступительная кампания стартовала 2 мая с момента начала регистрации на централизованное тестирование. К настоящему моменту определены цифры приема и размещены в разрезе специальностей на сайтах учебных заведений, утверждены порядки приема в вузы.