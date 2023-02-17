Учрежден нагрудный знак государственного гражданского служащего

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко учредил нагрудный знак государственного гражданского служащего. Соответствующий указ №41 подписан 16 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Данное решение принято в целях повышения престижа государственной гражданской службы и сохранения ее исторических традиций.

Документом утверждено Положение о нагрудном знаке. Он выдается государственным гражданским служащим после занятия ими государственных гражданских должностей и остается у них по окончании государственной гражданской службы без права ношения.

Нагрудный знак будут носить на одежде делового стиля либо форменной одежде. При наличии иных знаков различия, учрежденных Президентом Республики Беларусь, допускается ношение нагрудного знака вместе с ними или вместо них.

В случае расторжения трудового договора (контракта) по дискредитирующим основаниям нагрудный знак возвращается в соответствующий государственный орган или иную государственную организацию.