Учредительный съезд Белорусской партии "Белая Русь" состоится 18 марта, передает корреспондент БЕЛТА.

Как ожидается, учредительный съезд пройдет на базе концертного зала "Минск".

Такое решение принято на заседании организационного комитета по созданию партии, которое прошло в Национальной библиотеке Беларуси. В состав оргкомитета входят представители гражданского общества, руководители крупнейших общественных объединений.

Сегодня на заседании также избран председатель оргкомитета. Им стал председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов. Заместителем председателя оргкомитета избран заместитель председателя РОО "Белая Русь" Андрей Басак, секретарем - начальник отдела организационно-кадровой работы объединения Елена Бокова.

Как уточнил журналистам Олег Романов, "Белая Русь" выступила инициатором создания новой партии, которая открыта для всех. "Это будет партия с нуля. Мы видим ее массовой политической партией, которая пользуется поддержкой широких слоев общества, которая привлечет людей из разных социальных групп. Но все они будут объединены одним - поддержкой того политического курса, который реализуется в Беларуси и нацелен на сохранение независимости и суверенитета страны, обеспечение ее процветания, несмотря на те вызовы, которые сегодня угрожают безопасности любой страны в мире", - подчеркнул он.