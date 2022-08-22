Ученый: веганская колбаса не будет уступать по питательным свойствам мясной

Веганская колбаса не будет уступать по своим питательным свойствам мясной, заявил в эфире телеканала СТВ директор Института мясо-молочной промышленности НПЦ НАН Беларуси по продовольствию кандидат экономических наук Гордей Гусаков.

"Мы ставим себе цель, чтобы эта колбаса не уступала по своим физико-химическим и питательным свойствам аналогичной мясной колбасе, то есть белок, жир и другие параметры, - сказал Гордей Гусаков. - Кроме того, эта колбаса должна быть нацелена на специализированную группу населения, в том числе вегетарианство. Программа будет завершена до 2023 года. Сейчас отрабатываются, ведутся переговоры с предприятиями, на которых будет произведен продукт".

Директор института также рассказал о новом направлении пищевой промышленности - 3D-мясном принтинге. "На 3D-принтере печатать можно не только пластиком и металлом. Мы приходим к выводу, и вообще это общемировая практика, что печатать можно и едой. Что, собственно, сейчас и происходит. Кроме того, мы можем заправлять и восстановленными мясными эмульсиями. Ставим себе задачей именно разработку смесей, на которых можно печатать", - отметил он.

Гордей Гусаков добавил, что на республиканском уровне сейчас поднимается вопрос создания нового стада красного скота. "Сейчас идет активная работа, вовлечены ряд предприятий и планируется, что еще одно предприятие Национальной академии наук "Шипяны-АСК" также будет развиваться в этом направлении. Там будут строиться уникальные молочно-товарные фермы, - продолжил он. - У красного скота (мы провели исследование)… Белок, содержащийся в этом молоке, достигает уровня 4,5% против 3,5% у белголштин. Если мы говорим про жир, то он достигает 5% против имеющихся 4% у белголштин. Это говорит о том, что мы увеличиваем выход готовой продукции, такой как сыры, сметана, творог и так далее. Выход готовой продукт.