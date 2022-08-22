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Экономика

Ученый: сою можно отжимать на масло и использовать при производстве консервной продукции

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Ученый: сою можно отжимать на масло и использовать при производстве консервной продукции

Сою можно отжимать на масло и использовать при производстве консервной продукции, заявил в эфире телеканала СТВ заместитель генерального директора по инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Дмитрий Зайченко.

"Консервные предприятия перерабатывают сою и выпускают консервированные продукты из сои. Потому, что соя - это те же бобовые. Кроме того, мы все знаем, что соя богата белком. То есть, можно получать из нее соевую муку, и потом этот компонент добавлять в различные виды продукции для обогащения. И еще одно направление, которое у нас в Беларуси осуществляется. Так, например, за 2021 год отечественными предприятиями было выпущено порядка 65 т соевого масла. То есть, сою можно отжимать на масло и потом использовать ее при производстве консервной продукции", - рассказал Дмитрий Зайченко.

Серый хлеб может появиться в широкой продаже в Беларуси в течение двух-трех лет. Придется ли он по вкусу белорусам?, - уточнили у ученого. "Тритикале - это культура традиционная для Беларуси. Почему не так активно используется в хлебопечении? Потому, что мука из тритикале несколько уступает по своим пекарным качествам пшеничной или ржаной. Прежде всего за счет того, что там несколько понижено содержание клейковины. Но наши ученые работают в направлении использования в хлебопечении. И на сегодня у нас есть рецептура и технологии, позволяющие выпекать хлеб из муки тритикале с содержанием 30%. Кроме этого, наши селекционеры пытаются выращивать тритикале с повышенным содержанием белка, клейковины. И мы надеемся, что это нам позволит выпустить продукт из чистого тритикале", - добавил замгендиректора.

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