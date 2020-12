Ученые выяснили последствия укуса пчелы в глаз

Укус пчелы в глазное яблоко — редкое событие, однако оно потенциально может привести к серьезным нарушениям зрения. В статье для журнала The New England Journal of Medicine индийские офтальмологи подробно описали симптомы и ход лечения молодого пациента, у которого в роговице застряло жало пчелы.

Ядовитое жало пчел — грозное оружие, которое помогает им ценой собственной жизни защищать гнездо от посягательств разорителей. Нередко эти насекомые атакуют и людей. Нападение нескольких десятков или сотен пчел может закончиться плачевно, однако единичные укусы обычно не требуют медицинского вмешательства (если у пострадавшего нет аллергии на пчелиный яд).

Впрочем, при неудачном стечении обстоятельств всего одна разъяренная пчела может отправить человека без аллергии на больничную койку. Так происходит, когда жало попадает в особенно чувствительный орган — например, в глазное яблоко, что может вызвать декомпенсацию роговицы и вторичную глаукому. Подобные случаи знакомы врачам, но довольно редки.

Столкнуться с одним из них пришлось Теене Мендонке и Глэдис Родригес из Медицинского колледжа Кастурба в Мангалоре. Они занимались лечением двадцатидвухлетнего мужчины, который поступил в отделение неотложной помощи через час после укуса пчелы в левое глазное яблоко. Пациент жаловался на боль, воспаление и падение остроты зрения в пострадавшем глазу.

Осмотр показал, что острота зрения на правом глазу нормальная (20/20 по таблице Снеллена, что соответствует единице по привычной нам таблице Сивцева или Головина), однако левым мужчина видел лишь движения рук рядом с его лицом. Рассмотрев пострадавшее глазное яблоко с помощью окуляра, врачи выявили диффузное помутнение роговицы, вызванное отеком. Кроме того, они обнаружили причину проблемы — застрявшее в роговице пчелиное жало, окруженное инфильтратами.

Обработав глаз пострадавшего антибиотиком моксифлоксацином, специалисты извлекли жало под местной анестезией и зашили рану на роговице. Затем пациенту назначили двухнедельный курс глюкокортикоидов местного применения, антибиотиков и офтальмологических препаратов, которые должны были предотвратить развитие воспаления, боли и инфекции.

Осмотр пациента спустя три месяца показал значительное улучшение. Отек на роговице полностью спал, а зрение частично восстановилось (его острота составила 20/40, что примерно соответствует 0,5 по приятой в России шкале).

Перепончатокрылые насекомые, к которым относятся пчелы, могут не только нанести вред здоровью, но и привести к настоящей катастрофе. Например, если одиночная оса построит гнездо в приемнике воздушного давления самолета, пилоты не смогут определить скорость самолета и разобьются. Исследование в аэропорту Брисбена показало, что завезенные в Австралию осы Pachodynerus nasidens строят гнезда в приемниках воздушного давления регулярно.