Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Группа ученых из Турции назвала причину, которая не позволяет остановить пандемию короанвируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Infection.
Эксперты выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их словам, это коренным образом отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих государств, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.
Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.