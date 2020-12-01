Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Авторы работы оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, отличавшихся по возрасту и тяжести заболевания. Так они надеялись выявить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.

Ученые взяли у участников исследования пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.