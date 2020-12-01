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COVID-19

Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19

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Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19

Группа ученых из Турции назвала причину, которая не позволяет остановить пандемию короанвируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Infection.

Эксперты выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их словам, это коренным образом отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих государств, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.

Авторы работы оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, отличавшихся по возрасту и тяжести заболевания. Так они надеялись выявить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.
Ученые взяли у участников исследования пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.
В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.

Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.

По материалам РИА Новости.

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